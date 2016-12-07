За фейк о связи Клинтон с педофилами-эксплуататорами Трамп уволил сына своего будущего советника

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Майкл Дж. Флинн был уволен за то, что распространял в "Твиттере" фейковые новости об экс-кандидате на пост президента США Хиллари Клинтон.

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Ранее в соцсетях распространилось сообщение о том, что Клинтон и руководитель ее штаба Джон Подеста якобы были связаны со структурой, осуществляющей сексуальную эксплуатацию детей, в которую также входил хозяин семейной пиццерии Comet Ping Pong Джеймс Алефантис. В сети скандал получил название "пиццагейт".

Накануне житель Северной Каролины был арестован после того, как ворвался с оружием в ресторан Comet Ping Pong в Вашингтоне. Сам он объяснил, что хотел узнать правду по поводу скандальных новостей.

Вскоре после этого Майкл Флинн-младший написал в "Твиттере", что до тех пор, пока скандал с "пиццагейт" не будет опровергнут, он продолжает оставаться новостью.

Во вторник утром назначенный вице-президентом США Майк Пенс заявил, что Флинн не работал в команде Трампа, однако позже представитель переходного штаба Джейсон Миллер сообщил, что Флинн больше не является членом команды Трампа.

В середине ноября генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Т. Флинн получил предложение Дональда Трампа занять пост советника по вопросам национальной безопасности. В 2012-2014 годах Флинн возглавлял разведывательное управление министерства обороны США.