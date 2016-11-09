Bloomberg: Что делать с российским хакерством?

Об этом говорится в редакционной статье "Что делать с российским хакерством?", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В июле хакеры опубликовали украденные электронные письма Национального комитета Демократической партии, что привело к отставке ее председателя. Несколько недель спустя, в сети появились адреса личной электронной почты и номера телефонов почти 200 законодателей. В прошлом месяце то же самое произошло с электронными письмами председателя кампании Хиллари Клинтон, Джона Подеста. По всем стране, хакеры вмешивались в государственную избирательную систему, пытаясь найти слабые места.

В итоге, все это привело к беспрецедентному вмешательству в американские выборы. И все это государственные и частные аналитик приписали России. Какой должна быть реакция на подобное дерзкое вмешательство?

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Для начала, без паники. Подеста справедливо расстроен из-за своей электронной почты, и страшно предположить, что утечка может повлиять на избирателей. Но никого не убили, и не было никакой угрозы демократии. Чиновники, ответственные за проведение выборов, знают об опасностях, и вероятность серьезного мошенничества невелика. Республика выдержит.

Кроме того, уже есть некоторые признаки реакции США и их союзников. Приписывание атак России вполне может стать первым шагом на пути к введению санкций. В прошлом месяце вице-президент Джо Байден предположил, что может вестись подготовка скрытых усилий.

Все это, и многое другое, было бы оправдано. Но есть одна вещь, с которой Белому дому следует обращаться очень осторожно – использование своего собственного арсенала кибер-оружия. Такие инструменты непредсказуемы по своей природе. Существует риск того, что они раскроют возможности, которые могут пригодиться позже. Из-за эскалации кибер-конфликта США могут потерять гораздо больше, чем Россия. Лучше использовать инструменты - правовые, дипломатические и политические - которые уже доказали свою эффективность в прошлом.

Китай представляет собой поучительный пример. После многих лет усиливающихся атак на американские корпорации, в 2014 году США предъявили обвинения пятерым хакерам из китайской армии. Белый дом также угрожал санкциями, применил дипломатическое давление и, в целом, устроил громкий скандал. В конце концов, в прошлом году обе стороны пришли к столь разрекламированному соглашению по этому вопросу, и с тех пор количество атак со стороны хакеров, связанных с Китаем, существенно снизилось.

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Сейчас все еще продолжаются дискуссии по поводу того, насколько это сокращение может быть связано с давлением со стороны США. Но сообщение было абсолютно понятным. Высшие должностные лица с обеих сторон теперь обмениваются информацией о киберпреступности и создали "горячую линию" для улучшения коммуникации. Обман, лицемерие и различные уловки, несомненно, не исчезнут. Однако, медленно и урывками, обе страны устанавливают взаимовыгодные нормы поведения в киберпространстве.

У США нет такого понимания с Россией. Чтобы его достичь, потребуется аналогичное сочетание угроз и компромиссов, кнута и пряника. Россия – весьма ослабленная держава, и ее вмешательство лишь показывает ее слабость. Но США все еще нуждается в сотрудничестве по многим вопросам, от космоса до Сирии. США должны дать понять, что вмешательство в американские выборы будет иметь цену. Но цена не должна быть излишне высокой.