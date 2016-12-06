Президент Франции назначил нового премьера и поручил сформировать правительство
Новым главой правительства стал глава МВД Франции.
Президент Франции Франсуа Олланд назначил нового премьер-министра страны. Об этом Олланд написал на своей странице в Twitter.
Согласно сообщению Олланда, новым премьером Франции назначен Бернарда Казнёва - министра внутренних дел.
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Кроме того, Олланд поручил сформировать новое правительство.
"Я назначил премьер-министром @BCazeneuve и уполномочил сформировать новое правительство"
J'nommé @BCazeneuve Premier Ministre et je l'ai chargé d'de former le nouveau gouvernement.— François Hollande (@fhollande) 6 декабря 2016 г.
Напомним, что премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об участии в выборах президента страны в 2017 году.
При этом Вальс также заявил о своей отставке с поста премьера.