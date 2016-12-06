Президент Франции назначил нового премьера и поручил сформировать правительство

10:32, 06 декабря 2016
Мир
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Новым главой правительства стал глава МВД Франции.

Бернард Казньов / REUTERS

Президент Франции Франсуа Олланд назначил нового премьер-министра страны. Об этом Олланд написал на своей странице в Twitter.

Согласно сообщению Олланда, новым премьером Франции назначен Бернарда Казнёва - министра внутренних дел.

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Кроме того, Олланд поручил сформировать новое правительство.

"Я назначил премьер-министром @BCazeneuve и уполномочил сформировать новое правительство"

Напомним, что премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об участии в выборах президента страны в 2017 году.

При этом Вальс также заявил о своей отставке с поста премьера.

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