Премьер Франции официально объявил об участии в президентской гонке

Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что данное заявление он сделал через четыре дня после отказа нынешнего президента Франсуа Олланда баллотироваться на второй срок. Оба политика являются членами Партии социалистов.

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«Я здесь, в Эври, городе моего сердца, этот город, где мы всегда говорим прямо... Да, я - кандидат в президенты республики», - сказал он.

Во время его выступления вместе с ним находилась его вторая жена, известная скрипачка Анн Гранвуан.