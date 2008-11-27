В гостинице "Тадж-Махал" в Бомбее идет зачистка: уже нашли 40 тел

Индийские власти закрыли город Мумбаи после терактов, которые унесли жизни более 100 человек, передает СNN. Доступ в Мумбаи перекрыт, а местных жителей просят не покидать город, где террористы продолжают удерживать два здания: отель "Трайдент-Оберой" и жилой комплекс "Нариман". Все заложники, захваченные террористами ранее в отеле "Тадж-Махал", освобождены, сообщает сайт газеты Times of India. Среди постояльцев "Трайдента" - две стюардессы из России. Вокруг гостиницы бой также не прекратился.

Представитель Охраны национальной безопасности добавил, что еще 200 коммандос NSG срочно отправились в Мумбаи. Полицейские и коммандос намерены уничтожить или арестовать террористов, до сих пор укрывающихся в гостиницах. В настоящее время в освобожденных зданиях идет "зачистка", на первых этажах "Тадж-Махала" найдено около 40 тел. Кроме того, по данным rediff.com, полицейский вертолет преследует судно, с которого террористы высадились в порту Мумбаи.

По последним данным, в результате серии взрывов в одном из крупнейших деловых и туристических центров Индии городе Мумбаи (Бомбей) погибли более 100 человек, в том числе 9 иностранцев, и более 300 человек ранены. Медики признают, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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