Самый старый подсудимый в истории Англии: 101-летнего мужчину будут судить за разврат и содомию

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Ральф Кларк 1915 года рождения обвиняется по 31 эпизоду. По данным следствия, преступления были совершены между 1974 и 1983 годами, однако известно о них стало лишь в 2015 году.

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Кларку, в частности, предъявлены обвинения в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в попытке содомии.

Подсудимый отрицает свою вину.

Из-за преклонного возраста Кларка было решено, что он будет сидеть на заднем ряду, а не на обычном месте для подсудимых. Кроме того, длительность заседаний не будет превышать четырех часов.

Судьи называют процесс над Кларком уникальным случаем в английской судебной практике.