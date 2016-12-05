Самый старый подсудимый в истории Англии: 101-летнего мужчину будут судить за разврат и содомию
В британском Бирмингеме начался судебный процесс над 101-летним мужчиной по делу о серии преступлений на сексуальной почве. Его называют самым старым подсудимым в истории страны.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Ральф Кларк 1915 года рождения обвиняется по 31 эпизоду. По данным следствия, преступления были совершены между 1974 и 1983 годами, однако известно о них стало лишь в 2015 году.
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Кларку, в частности, предъявлены обвинения в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в попытке содомии.
Подсудимый отрицает свою вину.
Из-за преклонного возраста Кларка было решено, что он будет сидеть на заднем ряду, а не на обычном месте для подсудимых. Кроме того, длительность заседаний не будет превышать четырех часов.
Судьи называют процесс над Кларком уникальным случаем в английской судебной практике.