Российская медсестра погибла в результате обстрела в Алеппо – СМИ

14:15, 05 декабря 2016
Мир
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Офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что медсестра-россиянка была убита в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.

Руины в Алеппо, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Abc news.

Офицер заявил, что двое российских врачей также получили ранения в результате нападения в понедельник на полевой стационар в контролируемой правительством части Алеппо.

Офицер говорил с журналистами в западной части Алеппо на условиях анонимности в соответствии с правилами.

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Тем временем правительственная сирийская армия заявила, что взяла под свой контроль автостраду, которая ведет к международному аэропорту Алеппо.

В результате боев в течение последней недели повстанцы потеряли более трети территории Алеппо, что находилась под их контролем от 2012 года, и могут потерять всю эту территорию, потому что наступление правительственных сил при поддержке боевой авиации России продолжается.

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