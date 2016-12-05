Российская медсестра погибла в результате обстрела в Алеппо – СМИ
Офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что медсестра-россиянка была убита в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.
Об этом сообщает Abc news.
Офицер заявил, что двое российских врачей также получили ранения в результате нападения в понедельник на полевой стационар в контролируемой правительством части Алеппо.
Офицер говорил с журналистами в западной части Алеппо на условиях анонимности в соответствии с правилами.
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Тем временем правительственная сирийская армия заявила, что взяла под свой контроль автостраду, которая ведет к международному аэропорту Алеппо.
В результате боев в течение последней недели повстанцы потеряли более трети территории Алеппо, что находилась под их контролем от 2012 года, и могут потерять всю эту территорию, потому что наступление правительственных сил при поддержке боевой авиации России продолжается.