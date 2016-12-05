Российская медсестра погибла в результате обстрела в Алеппо – СМИ

Об этом сообщает Abc news.

Офицер заявил, что двое российских врачей также получили ранения в результате нападения в понедельник на полевой стационар в контролируемой правительством части Алеппо.

Офицер говорил с журналистами в западной части Алеппо на условиях анонимности в соответствии с правилами.

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Тем временем правительственная сирийская армия заявила, что взяла под свой контроль автостраду, которая ведет к международному аэропорту Алеппо.

В результате боев в течение последней недели повстанцы потеряли более трети территории Алеппо, что находилась под их контролем от 2012 года, и могут потерять всю эту территорию, потому что наступление правительственных сил при поддержке боевой авиации России продолжается.