Туск поздравил Ван дер Беллена с победой на выборах президента Австрии

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я рад выразить мои сердечные поздравления по случаю Вашего избрания... От имени Европейского совета и от меня лично желаю Вам всяческих успехов», – сказал Туск в своем заявлении.

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Он назвал победу Ван дер Беллена важной для укрепления европейского единства на фоне существования многих проблем.

Как сообщал УНИАН, на выборах президента Австрии бывший лидер "Зеленых" Александер Ван дер Беллен набирает 53,6% голосов. Его оппонент правопопулист Норберт Гофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.

По данным предварительного подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, Ван дер Беллен приобретает 53,6% голосов против 46,4% в представителя Австрийской партии свободы, правопопулиста Гофера.