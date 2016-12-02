Повстанцы о переговорах с РФ по Алеппо: там нет никакой серьезности, требуется вмешательство Европы и США

Об этом сообщает Reuters.

Россия является самым мощным союзником президента Сирии Башара аль-Асада, и ее военно-воздушные силы атакуют сирийских повстанцев с сентября 2015 года, в том числе и в восточной части Алеппо, где правительство и их союзники недавно отбили у союзников большие территории.

Повстанцы вошли в переговоры с высокопоставленными российскими официальными лицами около двух недель назад в попытке сохранить поставки гуманитарной помощи и снять осаду на востоке Алеппо, сообщил представитель повстанцев.

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"Существует серьезное промедление со стороны россиян", – отметил оппозиционер, который говорил на условиях анонимности из-за секретного характера встреч.

"Там нет абсолютно никакой серьезности, поэтому если европейские государства и Соединенные Штаты не вмешаются, мы будем иметь настоящую трагедию, если дело будет продолжаться в том же темпе", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сирийская армия и ее союзники объявили о захвате большой части восточного Алеппо в рамках интенсивного наступления, что грозит подавить оппозицию в ее важнейшем городе-форпосте.

30 ноября повстанцы заявили об активизации авиаударов по их позициям.