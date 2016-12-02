Рейс Гонолулу - Нью-Йорк: пассажир угрожал убить свою подругу и троих ее детей

Об этом сообщает Associated Press.

По данным ФБР, агрессивный пассажир якобы угрожал убить свою подругу и троих ее детей, а также других людей, находящихся на борту.

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В результате произошедшего капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт. При этом пьяный пассажир был задержан.

Напомним, ранее в канадском аэропорту Икалуит совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Лос-Анджелес - Москва, из-за агрессивного пассажира на борту.