Рейс Гонолулу - Нью-Йорк: пассажир угрожал убить свою подругу и троих ее детей

08:46, 02 декабря 2016
Мир
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Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, совершавший рейс по маршруту Гонолулу - Нью-Йорк, был вынужден вернуться в международный аэропорт Гонолулу из-за пьяного дебошира.

REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

По данным ФБР, агрессивный пассажир якобы угрожал убить свою подругу и троих ее детей, а также других людей, находящихся на борту.

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В результате произошедшего капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт. При этом пьяный пассажир был задержан.

Напомним, ранее в канадском аэропорту Икалуит совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Лос-Анджелес - Москва, из-за агрессивного пассажира на борту.

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