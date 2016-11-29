В Колумбии нашли два "черных ящика" разбившегося самолета

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Колумбии на странице в Twitter.

Ящики были найдены в хорошем состоянии, отмечается в сообщении.

Читайте такжеАвиакатастрофа в Колумбии: появилось последнее видео с самолета

Personal de @AerocivilCol ubicó las 2 cajas negras del avión siniestrado en Antioquia en perfecto estado pic.twitter.com/80jj0T7g7d — AERONÁUTICA CIVIL (@AerocivilCol) November 29, 2016

Как сообщал УНИАН, самолет рейса LAMIA Bolivia LMI2933 разбился на северо-западе Колумбии по пути из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Восточной Боливии. На борту были 72 пассажира и 9 членов экипажа. Сейчас известно о 76 погибших, выжили футболисты Жаксон Фолманн, Алан Рускел и Зампьер Нету, стюардесса Химена Суарес и бразильский журналист Рафаэль Энзел.

По данным Flightradar, самолет выполнял круги перед заходом на посадку, а затем пропал с радаров. Инцидент произошел в понедельник поздно вечером по местному времени, когда самолет летел из международного аэропорта Виру-Виру в Боливии. В общей сложности на борту был 81 человек, сообщает управление гражданской авиации Колумбии.

Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в стране провинции Валье-дель-Каука. Это место находится к юго-востоку от города Медельин.