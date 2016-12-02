Опубликовано видео падения российского "Прогресса"

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

При этом в подписи к видео отмечается, что официального подтверждения о том, что на видео обломки корабля - нет.

Как сообщили в "Роскосмосе", до 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. После 382 секунды полета прием телеметрической информации прекратился.

По предварительной информации, в результате нештатной ситуации потеря ТГК произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы.

Отметим, что обломки грузового космического корабля «Прогресс» упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл в Туве.

Читайте такжеПосле потери "Прогресса" Россия может остаться без средств доставки в космос - СМИ

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-У" с "Прогрессом" стартовала с Байконура, произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты. На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.