Российский космический грузовик "Прогресс" потерял контакт с Землей

"Сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

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На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа МКС.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на станцию прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции.