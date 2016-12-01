Российский космический грузовик "Прогресс" потерял контакт с Землей
17:50, 01 декабря 2016Наука и IT
2126 0
Запущенный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс" потерял контакт с Землей.
"Прогресс" потерял контакт с Землей / Фото nasa.gov
"Сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Читайте такжеООН отправит свою миссию в космос (видео)
На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа МКС.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября на станцию прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter