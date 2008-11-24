Саакашвили будет президентом не дольше 2013 года

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок на следующих выборах в 2013 г.

С этим заявлением он выступил сегодня на встрече с судьями и членами Совета юстиции. "Это мой второй и окончательный президентский срок, согласно Конституции Грузии я по завершении срока своих полномочий больше не буду выдвигать свою кандидатуру на президентский строк", - сказал М.Саакашвили.

При этом М.Саакашвили задается вопросом, настроена ли сегодняшняя система на то, что в случае прихода к власти другой политической силы не произойдет злоупотребления судебной системой, поскольку сегодняшние институты не защищены от субъективных факторов. Президент Грузии обратил внимание на то, что реформирование судебной системы планируется по трем направлениям. В частности, введение института присяжных заседателей по особо тяжким преступлениям; реформирование Совета юстиции - в Совете от парламентского "меньшинства" будет представлен один депутат, а от большинства - двое; а также назначение судей на бессрочный период и повышение их зарплат. По его словам, при данной реформе общество сможет чувствовать себя защищенным.

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