Представитель повстанцев рассказал Reuters подробности боевых действий в Алеппо

Об этом Reuters заявил во вторник представитель повстанческой группировки «Джабха Шамия». По его словам, Дамаск и его союзники пытаются закрепиться на основных завоеванных за последние дни землях.

Большой штурм правительственными силами при поддержке союзников и проправительственных военных отрядов начался с северной части востока алеппского анклава повстанцев, и сейчас оппозиционные силы занимают лишь две трети площади, которые они занимали в течение многих лет в городе.

"Там нет новых достижений (правительственными войсками), но бомбардировки и бои до сих пор жесткие, особенно в Азизе (район Алеппо – ред.)", – сказал Reuters представитель повстанческой группы «Джабха Шамия». По его словам, в ночь на понедельник происходила большая мобилизация проправительственных вооруженных формирований в районе.

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«Джабха Шамия» является одной из главных групп повстанцев в Алеппо, отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро призвал во вторник к немедленному заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, который был опустошен в результате боевых действий.

Напомним, сирийская армия и ее союзники объявили о захвате большой части восточного Алеппо в рамках интенсивного наступления, что грозит подавить оппозицию в ее важнейшем городе-форпосте.