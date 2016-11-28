Иракские войска заявили об уничтожении почти тысячи боевиков ИГИЛ в боях за восточный Мосул

Об этом сообщает Reuters.

Однако, продвижение правительственных войск замедлилось в связи с тем, что террористы прячутся среди мирных жителей.

"В боях за восточный Мосул спецназ Ирака уничтожил до 1000 боевиков ИГИЛ, однако продвижение иракских военных замедлилось из-за применения террористами мобильной тактики, когда враг прячется среди тысяч мирных жителей города", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что за шесть недель наступления иракские силы захватили почти половину восточной части Мосула.

По словам генерал-майора Абдулы Гани Аль-Асади, одного из командиров спецназа, около 990 боевиков были убиты в ходе боевых столкновений на востоке города. Он не сообщил о жертвах среди правительственных войск, однако подчеркнул, что сейчас прогресс затормозился из-за использования террористами мирных жителей в качестве живого щита.

"Танки здесь не работают, артиллерия не эффективна. Самолеты сил коалиции ограничены учитывая мирное население", – отметил он.

Напомним, командующий силами Великобритании в Сирии заявил, что был найден большой архив документов «Исламского государства», который показывает планы относительно многочисленных нападений в Европе и других частях мира.