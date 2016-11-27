Иракская армия заявила о ликвидации одного из главарей ИГИЛ, который родом из Чечни – СМИ

Иракская армия сообщила о ликвидации одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» Абу Анаса Аш-Шишанов неподалеку от Мосула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Akhbar Iraq.

По данным портала издания, Абу Анас Аш-Шишанов был убит в результате авиаудара по южных пригородах Мосула.

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Отмечается, что он был уроженцем Чечни. По данным иракских ВС, в данном районе скрывалась группа боевиков.

Напомним, накануне сообщалось, что Ирак готовит специальные силы, в задачу которых входит штурм города Таль-Афар, оплота боевиков «Исламского государства» к западу от Мосула, чтобы, таким образом, избежать мести исламистов в виде террора по отношению к суннитского населения города.

Захват или отрезания Таль-Афару от Мосула является ключевым компонентом наступления возглавляемой США коалиции, которая стремится взять под контроль последний крупный город в Ираке, подконтрольное «Исламском государстве». Успешная операция позволит сухопутным войскам, которые участвуют в кампании, завершить окружение Мосула.

Армейские и полицейские силы, которые планируют штурм Таль-Афара, будут включать в себя суннитские и шиитские группировки, отражающие смесь населения города, заявил Хишам аль-Хашими, багдадский аналитик, который консультирует правительство по вопросам «Исламского государства».

Наступление на Мосул начался 17 октября с привлечением воздушных и наземных сил возглавляемой США коалиции.