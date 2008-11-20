Оппозиция обвинила Саакашвили в работе на российскую разведку

Грузинская оппозиционная партия "Новые правые" обвинила президента страны Михаила Саакашвили и главу Госканцелярии Каху Бендукидзе в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает РИА Новости. С таким заявлением выступила представительница партии Пикриа Чихрадзе.

Она утверждает, что Бендукидзе в течение многих лет "входил в состав антигрузинских объединений и систематически сотрудничал с военной разведкой РФ". Саакашвили, по ее словам, "является частью этого звена".

Пикриа Чихрадзе добавила, что Бендукидзе связан с "полковником российской военной разведки Виталием Шлыковым" (вероятно, речь идет о члене Совета по внешней и оборонной политике, полковнике ГРУ в отставке Виталии Шлыкове).

Каха Бендукидзе успешно занимался предпринимательством в России, напоминает Лента.ру. Он возглавлял совет директоров ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", некоторое время был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С 2004 года он работал в правительстве Грузии: сначала государственным министром по экономическим реформам, затем министром экономики. Оппозиция неоднократно требовала отставки Бендукидзе, обвиняя его в коррупции.