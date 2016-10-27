В Санкт-Петербурге здание "фабрики троллей" закидали "коктейлями Молотова" (видео)

Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 26 октября. Два человека в масках бросили в здание, где находится «фабрика троллей», три бутылки с горючей жидкостью. Пожар был потушен находившимися в здании людьми.

Нападавших задержать не удалось, сейчас полиция проводит подсчет причиненного ущерба.

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О существовании так называемой фабрики троллей широкая общественность узнала весной 2015 года. Это произошло после того, как одна из сотрудниц организации подала на нее в суд за нарушение условий трудового соглашения. Работники «фабрики троллей» занимаются написанием постов в поддержку действий власти в социальных сетях, в том чиле действий РФ на территории Украины.