Госдеп США осуждает создание совместных российско-абхазских вооруженных сил

В заявлении американского дипломатического ведомства говорится о том, что сделка не является действительной и не соответствует международному праву.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вашингтон обнародовал заявление 22 ноября, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин одобрил соответствующее соглашение.

Так, среди прочего, соглашение предусматривает создание российской военной базы в Абхазии, которая будет действовать вместе с моторизованными абхазскими батальонами пехоты и артиллерии, а также авиационной группой. В военное время, согласно соглашению, база будет подчиняться Министерству обороны России.

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«Мы не признаем легитимность этого так называемого «договора»,который не является действительным международным соглашением», – заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Абхазия объявила о своей независимости от Грузии после короткой гражданской войны в начале 1990-х годов. Автономия Абхазии усилилась после вторжения России в Грузию в 2008 году. Москва позже признала независимость Абхазии, хотя подавляющее большинство членов Организации Объединенных Наций отказались это сделать.