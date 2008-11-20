Путин решил, что кризис можно использовать

Председатель правительства России и лидер партии «Единая Россия» Владимир ПУТИН считает, что предотвратить мировой финансовый кризис было невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая сегодня на X съезде партии в Москве.

"Сегодняшний мировой кризис с учетом его масштабов подобен стихии... Его, как и стихийное бедствие, предотвратить было невозможно", - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что в условиях кризиса Россия должна защитить свою экономику и свою валюту, не допуская всплеска инфляции и девальвации рубля. «Россия должна выйти из периода мирового кризиса более крепкой, кризис надо использовать для повышения эффективности экономики. Мы должны выйти из периода мировой нестабильности более крепкими, конкурентоспособными, и использовать кризис для повышение своей эффективности», - добавил он.

При этом российские власти гарантируют защиту 98,5% вкладов в банках страны, заявил он.

В.ПУТИН также подчеркнул, что государство сделает все, чтобы экономические шоки 1991 и 1998 годов не повторились.

"Мы сделаем все, все, что от нас зависит, для того, чтобы проблемы прошлых лет, коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился", - сказал он.

"Мы будем аккуратно вести денежную политику, поддерживать предсказуемый курс национальной валюты и последовательно бороться с инфляцией, обеспечивать выполнение социальных обязательств. Сознавая всю сложность ситуации, (будем) работать с полным пониманием своей ответственности перед страной и перед ее гражданами", - заверил В.ПУТИН.

По его словам, у России есть все возможности для кредитования экономики за счет собственных средств. Он отметил, что банки России должны выкупать облигации крупнейших российских компаний, а Центробанк – рефинансировать эти сделки, и что он считает эту практику оправданной.

Кроме этого, В.ПУТИН сообщил, что уже с 2008 года правительство намерено значительно увеличить объемы финансовой помощи малому бизнесу – по линии Банка развития на эти цели будет направлено 30 млрд. рублей. (1 дол. = 27,4 руб.).

Также он предложил выделить 50 млрд. рублей для предупреждения банкротства предприятий ОПК.