Аль-Каида предупредила Обаму

Второй человек в «Аль-Каиде» Айман АЗ-ЗАВАХИРИ выпустил очередное аудиообращение, в котором призвал сторонников продолжать атаки на Америку и обрушился с критикой на избранного президента США Барака ОБАМУ за то, что он пообещал поддержку Израиля в ходе своей предвыборной кампании.

Как передает Reuters, А.АЗ-ЗАВАХИРИ предупредил Б.ОБАМУ, что ему достается «тяжкое наследие ошибок и преступлений», и его неминуемо ждет провал в случае продолжения политики Джорджа БУША.

Террорист также осудил избранного президента США за то, что он отвернулся от своих исламских корней.

Кроме того АЗ-ЗАВАХИРИ обвинил чернокожего демократа в службе белому населению США, сообщает AP. Террорист заявил, что ОБАМА - "полная противоположность благородным черным американцам" (вероятно, имеется в виду МАЛЬКОЛЬМ X, известный в США мусульманин, защитник прав темнокожего населения) и назвал избранного президента США "негром-слугой" ("house negro" - так раньше называли рабов, которые жили в домах господ; тех, кто работали в полях, называли "field negro").

Обращение одного из лидеров «Аль-Каиды» было распространено американской организацией SITE Institute, которая занимается мониторингом сайтов исламистов.