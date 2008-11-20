Кризис снизил зарплаты в Москве

С начала сентября 2008 года заработные платы сотрудников московских предприятий снизились на 1,5-10 процентов, заявил руководитель бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов. Его слова передает ИТАР-ТАСС. По словам Антонова, московские компании ощутили на себе последствия финансового кризиса, из-за чего были вынуждены сокращать расходы, в том числе, снижая зарплаты.

По словам Антонова, снижение зарплат не коснулось бюджетной сферы. Напротив, на 2009 год здесь запланировано повышение оплаты труда (в августе о будущем 30-процентном повышении заявил премьер-министр Владимир Путин, на реформу оплаты труда из бюджета будет выделено 114 миллиардов долларов).

Финансовый кризис пока не повлиял и на сферу торговли, однако зимой 2009 года может начаться снижение товарооборота.

От финансового кризиса уже пострадала металлургическая отрасль России. Стоимость металлов на мировом рынке снизилась из-за падения спроса, из-за чего некоторые компании были вынуждены уменьшить объемы выпуска продукции. Это произошло на предприятиях "Северстали" и Магнитогорском металлургическом комбинате. В московском офисе "Норильского никеля" прошло сокращение штата, а инвестиционная программа компании была пересмотрена.

Из-за ухудшения финансового положения компаний, задолженность по зарплате россиянам в октябре 2008 года выросла на 33,4 процента до 4,024 миллиарда рублей.

Лента.ру