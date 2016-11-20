Лидер ультраправых Франции Ле Пен возглавляет президентские рейтинги – опрос Ірѕоѕ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой The Independent.

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"Лидер ультраправых имеет 29-процентное преимущество над ближайшим конкурентом лидером республиканцев Николя Саркози, который раньше отставал на 8%. В свою очередь Саркози имеет 15% преимущества над лидером левых Жан-Люком Меланшоном по результатам опроса компании Ірѕоѕ, в котором проведен анализ пяти сценариев с разными кандидатами", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что так результаты увеличивают опасения, что Ле Пен может стать президентом Франции на фоне глобального роста популизма, который стал характерным для внутренней политики многих стран Запада, что ознаменовалось выхода Британии из ЕС, а также победой Дональда Трампа на выборах в США.