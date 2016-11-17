Россия применила стратегические бомбардировщики против "объектов боевиков" в Сирии (видео)

Самолеты ВКС РФ с двумя дозаправками в воздухе пролетели 11 тысяч километров над Восточной Атлантикой и обстреляли крылатыми ракетами объекты "террористов в Сирии". Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РБК.

Как сообщает российское ведомство, удары были нанесены по боевикам ИГИЛ и организации "Джабхат Фатх аш-Шам".

Читайте такжеПочему Россия вышла из Международного уголовного суда - Foreign Policy

Самолеты взлетели с аэродромов на территории России и пролетели 11 тыс. км. Во время полета они совершили две дозаправки. Удары наносились со стороны акватории Средиземного моря.

При этом бомбардировщики, которые нанесли удар, пролетели над акваториями северных морей и над Восточной Атлантикой. К нанесению ударов привлекались самолеты с базы Хмеймим и истребители Су-33, которые взлетели с борта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Целями ударов стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами. Удары также наносились по "скоплениям военной техники" и "цехам по производству вооружения", - говорится в сообщении.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Минобороны РФ.

О том, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Т-95 проходят подготовку к боевому применению, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник 13 ноября. По его словам, персонал базы устанавливал на самолеты крылатые ракеты.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Российская Федерация начала в Сирии операцию с использованием палубной авиации и крылатых ракет, задействован и авианосец "Адмирал Кузнецов".