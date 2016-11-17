Bloomberg: Разумный совет Обамы Европейскому союзу

Об этом говорится в редакционной статье "Разумный совет Обамы Европейскому союзу", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Он прав в одном: возврат экономики Греции к устойчивому росту требует облегчения долгового бремени. Но, вероятно, этого трудно будет достичь – разве что правительство Германии решит меньше прислушиваться к своим избирателям.

Государственный долг Греции составляет примерно 180 процентов от валового внутреннего продукта. Его невозможно обслуживать, даже с еще более льготными условиями (низкими процентными ставками и продлением срока погашения). На самом деле, экономические доказательства необходимости дальнейшего облегчения долгового бремени не вызывают сомнений.

Международный валютный фонд, не отличающийся сочувствием в финансовых вопросах, уже в течение многих месяцев призывает правительство ЕС действовать. "Нельзя полагать, что Греция может просто перерасти свою долговую проблему", - отметили должностные лица в недавней оценке. Будет необходимо дальнейшее облегчение бремени, "выходящее далеко за пределы того, что сейчас рассматривается".

Обама поддержал это сообщение ранее, и снова повторил его на этой неделе. Он высоко оценил усилия, которые Греция уже предприняла для улучшения государственных финансов и повышения эффективности экономики. Конечно, как подчеркнул МВФ, в этом отношении предстоит проделать еще много работы, но Греция не сможет достичь прочного восстановления без помощи ЕС.

К сожалению, европейские правительства пока не готовы к этому. Во Франции и Германии приближаются выборы, терпение в отношении бесконечных трудностей Греции на исходе, они не хотят перекладывать явные убытки на плечи своих налогоплательщиков. Однажды, возможно, им придется смириться с неизбежным, но чем дольше неизбежное удается откладывать, тем лучше.

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Лидерам европейских стран давно пора объяснить своим избирателям, что критическое финансовое положение требует решительных действий, это нельзя откладывать на неопределенный срок – и что быстрое облегчение бремени задолженности не только в интересах Греции, но также и в их собственных. Постоянная политика затягивания и притворства может навредить перспективам Греции, и если это произойдет, экономические и политические издержки коснутся не только Греции.

В этом случае, европейским лидерам стоит немного меньше прислушиваться к сомнениям своих избирателей, и немного больше управлять. Существуют веские доводы в пользу осознанной, корыстной солидарности. Может быть, усилия Обамы приведут к результатам.