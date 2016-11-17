Потенциального госсекретаря США проверяют на предмет контактов с Россией, Сербией и Ираном

Эти контакты могут стать объектом критики, если Джулиани будет номинирован на должность руководителя внешнеполитического ведомства, передает Радио Свобода по информации AP и Reuters.

В 2012 году встретился в столице Сербии Белграде с нынешним премьер-министром Сербии Александаром Вучичем. Тогда Вучич был лидером Сербской прогрессивной партии. Эта политическая сила была союзником экс-президента Югославии Слободана Милошевича, который за свои действия в 1990-х годах находился под судом в Гаагском трибунале.

Сообщение об активности Джулиани побудило тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон назвать в электронной переписке такие действия «возмутительными». Посольство США в Белграде тогда выдало заявление, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одну сторону на выборах в Сербии.

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Еще два эпизода, которые могут вызвать критику, касаются российских и иранских контактов Джулиани.

Сам Джулиани рассматривает его зарубежные поездки и контакты как одну из главных причин, почему он является достаточно квалифицированным для работы госсекретарем. «Я был в 80 странах, 150 различных зарубежных поездках. Это выступления, консультирование по вопросам безопасности, где я помог бороться с преступностью», – сказал Джулиани в интервью Fox News 15 ноября.

Джулиани критиковал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон за ее связи с правительствами иностранных государств и руководством корпораций, когда она работала в Белом доме.