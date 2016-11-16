The Daily Beast: Арест министра экономики Путина проливает свет на войну в Кремле

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Арест министра экономики Путина проливает свет на войну в Кремле", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Во вторник Россия услышала о крупнейшем за многие годы коррупционном скандале и аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева. Следователи утверждали, что задержали Улюкаева после получения информации от нефтяного гиганта "Роснефть", компании под управлением Игоря Сечина, одного из самых влиятельных людей России и близкого соратника президента Владимира Путина.

К концу дня, Путин уволил Улюкаева, заявив, что тот "потерял его доверие". Обвиняемый будет находиться под домашним арестом, по меньшей мере, до нового года.

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Министр экономики якобы вымогал взятку в размере $ 2 млн от "Роснефти" в обмен на утверждение сделки компании, покупающей государственные акции компании другого производителя нефти "Башнефть". Следственный комитет, который выдвинул обвинения, сказал, что министр Улюкаев использовал свою власть, чтобы создать проблемы для деятельности "Роснефти", и что министр услышит подробные обвинения против него в ближайшем будущем.

Новость очень странно звучит для россиян, поскольку Путин известен тем, что не сажает в тюрьму своих высокопоставленных чиновников, почти независимо от их предполагаемых преступлений.

Путин лично назначил Улюкаева на пост министра в 2013 году, так что теперь арест и обвинения против него удивили многих, не в последнюю очередь потому, что всем известная коррупция в правительстве, как правило, связана со словами "миллиарды", а не "миллионы".

Репортер "Новой газеты" Ирина Гордиенко говорит, что не верит в историю о министре экономики России, который стал бы рисковать своей репутацией ради такой маленькой взятки. "$ 2 млн – смешная взятка, учитывая масштаб сделки, "Роснефть" "приватизирует" "Башнефть"; и у следствия нет никаких вопросов к "Роснефти"? Как чудесно", - написала Гордиенко в Facebook.

Русские помнят слишком много примеров шокирующей государственной коррупции, в том числе случаи, о которых стало известно благодаря независимому расследованию Алексея Навального, лидера оппозиции и активиста по борьбе с коррупцией. Он подробно описал, как близкие друзья Владимира Путина Владимир Якунин, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг получили $ 15 млрд от государственных контрактов во время подготовки к Олимпиаде в Сочи.

Как правило, в громких уголовных делах, можно ожидать невероятно компрометирующих видео. Но видела ли Россия фото министра Улюкаева, получающего чемоданы, набитые пачками стодолларовых купюр, как это показывают в фильмах о русской мафии 1990-х годов? Нет.

Согласно источникам "Новой газеты", первоначально это дело расследовал глава службы безопасности "Роснефти", бывший сотрудник ФСБ Олег Феоктистов. Взятка на сумму $ 2 миллиона, предположительно, была внутри коробки в банковской ячейке. В отчете также сообщалось, что министра никто не видел вблизи коробки.

"В настоящее время существует слишком много вопросов по делу Роснефть-Улюкаев", - осторожно написал в своем блоге бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Главный вопрос, который задавали себе многие: является ли задержание такого высокопоставленного федерального чиновника сигналом к битве между башнями Кремля.

Идет длительная, почти традиционная война за путинскую Россию между чиновниками с погонами, силовиками, пришедшими из армии, ГРУ и КГБ, как и сам Путин, и так называемой "либеральной элитой".

В течение долгого времени Путин сталкивал эти фракции, чтобы поддерживать систему сдержек и противовесов и оставаться на вершине. Но теперь напряженность выходит из-под контроля.

"Я не удивилась, услышав об аресте министра, это силовики ведут свою войну за их любимую власть", - сказала The Daily Beast Елена Панфилова, заместитель председателя правления Transparency International.

С самого начала конфликта России с Украиной, так называемый клан силовиков побеждал в этой войне, и обвинения против Улюкаева в большей степени рассматриваются как еще один залп, независимо от официальности, которой он прикрыт.

"Кремль использует войну с коррупцией, чтобы усугубить сражения между кланами", -говорит Панфилова.

Те, кто знает Улюкаева, настаивают на том, что он честный человек в невероятно трудном положении, он пытался управлять нефтезависимой экономикой, потерпевшей крах из-за низких цен на нефть и западных санкций.

Ранее в этом году российские блоггеры дали 60-летнему министру прозвище "водолаз", поскольку он постоянно повторял, что российская экономика, наконец, достигла дна.

"Положение очень нестабильное, очевидно, что мы находимся где-то на дне", - сказал министр в интервью агентству РИА в прошлом году.

После ареста министра, один из блогеров, Собака, опубликовал шутку: "Российским гражданам стыдно видеть сумму взятки министра экономического развития, они говорят, что это унижает величие и достоинство нашей богатой страны".

Но после конфликта между Улюкаевым и "Роснефтью", лидерам "либерального крыла" России, в том числе премьер-министру Дмитрию Медведеву, не до смеха. Улюкаев был не единственным чиновником в российском правительстве, который выступал против дальнейшего увеличения "Роснефти" и предпочитал, чтобы акции "Башнефти" покупали частные инвесторы.

Арест – это "странная и удивительная новость, и очень серьезное обвинение", - сказала журналистам пресс-секретарь министерства экономического развития, Елена Лашкина. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сказал, что не видит логики в обвинениях против Улюкаева.

Почему Россия должна была увидеть этот грязный публичный скандал, борьбу между самыми влиятельными людьми? Некоторые считают, что это было предупреждением для всех.

"Система власти борется за выживание, в то время как внутри нее главные игроки сражаются друг с другом", - говорит Ольга Бычкова, редактор новостей и политический обозреватель радиостанции "Эхо Москвы". "Вот почему некоторые правила ослабевают, а другие меняются, в зависимости от требований времени. Все должны понимать, что сегодня ни один из них не может полагаться на свои привилегии, в том числе и те, кто считал себя божеством. Никто больше не чувствует себя в безопасности".