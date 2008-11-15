Буш надеется, что G20 напоследок объяснит ему, откуда взялся кризис

США ожидают, что проведение саммита лидеров "двадцатки" в Вашингтоне поможет вывести мировые финансовые рынки на уровень 21 века, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, сообщают РИА новости .

"Итогом саммита может быть реальное понимание того, как мы оказались в этом кризисе, что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы сбить эту волну, а также возможность заглянуть в будущее и посмотреть, как мы можем вывести финансовые рынки на уровень 21-го века", - заявила Перино в эфире телекомпании Си-би-эс. Пресс-секретарь Буша подчеркнула при этом, что действия ведущих промышленно развитых стран по преодолению глобального финансового кризиса поддерживают государства с растущей экономикой. "Такие страны, как Бразилия и Китай, присоединяются к нам там, где их экономики взаимосвязаны с нашей", - подчеркнула Перино. В работе вашингтонского саммита принимают участие лидеры государств-членов "группы 20", ЕС, ООН, МВФ, Всемирного банка и Форума финансовой стабильности. По итогам саммита будет принято совместное коммюнике.