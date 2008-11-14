Два украинца погибли в авиакатастрофе в Ираке
21:50, 14 ноября 2008Мир
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Оба - члены экипажа Ан-12
Два украинца погибли 13 ноября в результате катастрофы гражданского самолета Ан-12 британской авиакомпании British Gulf в районе города Фалуджа (Ирак), сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
По предварительным данным в катастрофе погибли все 7 человек, находившиеся на борту самолета.
Погибшие украинцы были членами экипажа.
Посольства Украины в Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах поддерживают постоянный контакт с представителями британской компании для получения информации о происшествии и транспортировки тел погибших на родину.
Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИДа.
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