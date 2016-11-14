Премьер-министр Болгарии объявил об отставке
00:33, 14 ноября 2016Мир
4100 0
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что подает в отставку после поражения кандидата от его партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецки Цачевой на президентских выборах.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов / REUTERS
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Читайте такжеКандидат в президенты Молдовы Майя Санду заявляет о многочисленных нарушениях
"Я передам свое заявление об отставке завтра или послезавтра (...) результаты четко показывают, что правящая коалиция больше не имеет большинства", - сказал Борисов в воскресенье, 13 ноября.
Отставка Борисова и его правительства повлечет внеочередные выборы весной, сообщает информагентство Reuters.
Как сообщал УНИАН, по данным данные экзит-полла, во втором туре выборов президента Болгарии лидирует пророссийский кандидат от Социалистической партии Румен Радев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter