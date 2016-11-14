Премьер-министр Болгарии объявил об отставке

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Я передам свое заявление об отставке завтра или послезавтра (...) результаты четко показывают, что правящая коалиция больше не имеет большинства", - сказал Борисов в воскресенье, 13 ноября.

Отставка Борисова и его правительства повлечет внеочередные выборы весной, сообщает информагентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, по данным данные экзит-полла, во втором туре выборов президента Болгарии лидирует пророссийский кандидат от Социалистической партии Румен Радев.