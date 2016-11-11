Forbes: Риски, которые таят в себе российские бомбардировки

Об этом пишет Эндрю Дейвенпорт в статье "Риски, которые таят в себе российские бомбардировки", опубликованной на сайте издания Forbes.

В репортажах из зон боевых действий зафиксировано конкретное оружие, которое применялось в этих атаках и, соответственно, отличительные черты российских производителей, ответственных за это оружие. Почти все эти компании являются государственными, что практически стирает грань между их ролью исключительно, как поставщиков коммерческого товара для российской армии и ответственностью за варварские способы применения их самолетов и боеприпасов.

В результате, российские оборонные компании, которые в течение многих лет работали над восстановлением репутации и доверия на мировом рынке, сейчас столкнулись с бременем соучастия в том, что обрушилось на невинных сирийцев. Следующий раунд беспорядочных бомбардировок, вероятно, только ухудшит эту ситуацию. Причастность корпораций к этим атакам может начать препятствовать получению прибыли от потенциальных клиентов, которые видят это оружие "в действии". И последствия могут подорвать то, что, в прошлом году, принесло доходы на общую сумму порядка $ 15 млрд.

Кроме того, у этих же компаний есть гражданские подразделения, репутация которых теперь также находится под угрозой. Под ударом окажутся все их долгосрочные поэтапные усилия по проникновению на мировые рынки с новой, конкурентоспособной продукцией.

Например, как в случае с российской компанией "Сухой" и ее материнской компанией, United Aircraft Corporation, которая снабжает российские военные истребители и бомбардировщики, и в то же время участвует в долгосрочных усилиях по строительству и представлению на рынке нового Superjet 100 (SSJ100), коммерческого авиалайнера средней дальности. Согласно их веб-сайту, SSJ100 – это результат работы Sukhoi Civil Aircraft Corporation (SCAC), совместного проекта компании "Сухой" и Alenia Aermacchi (ныне подразделение итальянского Leonardo-Finmeccanica, многонационального аэрокосмического конгломерата).

SCAC и Superjet International, еще одно совместное предприятие компании "Сухой", начали глобальную кампанию по продаже самолетов. В рамках кампании они отправляли SSJ100 на авиашоу по всему миру в надежде на то, что таким образом удастся завоевать доверие к российской аэрокосмической промышленности и выйти за рамки исключительно отечественных заказов российских авиакомпаний. Недавно им удалось достичь определенных успехов. Их самолет SSJ100 был продан ирландской компании "CityJet" и мексиканской "Interjet". "Interjet" будет использовать эти самолеты для рейсов в аэропортах США.

В то же время, другие самолеты семьи "Сухой", в том числе Су-24 и Су-34 (последний из которых считается исключительно российской разработкой), по заявлениям, сыграли свою роль в атаке на гуманитарной конвой в середине сентября, в которой погибли 12 человек. Эта атака стала причиной появления требований о преследованиях по обвинению в совершении военных преступлений. Другие самолеты компании "Сухой" осуществляли атаки в Сирии, по сообщениям, в том числе и многоцелевой истребитель Су-35С, и истребитель Су-25 Frogfoot, а также Су-30.

По сообщениям СМИ, эти росийские и сирийские самолеты сбрасывали неуправляемые авиабомбы в гражданских районах и в удерживаемой повстанцами восточной части Алеппо. Хотя Россия отрицает это, ее собственные государственные СМИ уже показали кадры, на которых зажигательные боеприпасы РБК-500 загружают на Су-34 на авиабазе Хмеймим, расположенной к юго-востоку от Латакии. Использование этих самолетов для бомбардировки гражданского населения должно стать тревожным сигналом для тех, кто сотрудничает с этими компаниями, будь то в коммерческой или военной сфере.

Если на борту "Адмирала Кузнецова" находится еще больше самолетов и боеприпасов, а производители скрывают свои глобальные амбиции по продажам, это увеличивает риск для корпораций и правительств, с которыми они хотят сотрудничать. Участникам этой расширенной сети не стоит надеяться на то, что грязь, связанная с этими актами, не достигнет их столов.