В Мосуле боевики ИГИЛ казнили 40 гражданских и развесили их тела по городу - ООН

В иракском городе Мосул боевики террористической группировки «Исламское государство» расстреляли 40 мирных жителей по обвинению в измене. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, передает BBC.

Отмечается, что казненные гражданские были одеты в оранжевую одежду, на котором были надписи "предатели и агенты ИСБ (иракских сил безопасности - ред.)».

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Тела террористы развесили на электрических столбах в нескольких районах города.

Также сообщается, что террористы ИГИЛ в центре Мосула расстреляли мужчину за игнорирование запрета на пользование мобильных телефонов.

Напомним, иракские военные обнаружили в одном из пригородов Мосула - городе Хаммам аль-Али - массовое захоронение, которое содержит около сотни обезглавленных тел.

Яма с телами обнаружена на территории школы. Хаммам аль-Али является последним населенным пунктом по дороге до Мосула, если подъезжать к нему с южной стороны.

Ранее, управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил, что боевики группировки «Исламское государство» учинили расправы над несколькими сотнями мирных жителей Мосула. Также сообщалось, что они принудительно рекрутируют своих отрядов мальчиков в возрасте до 10 лет.