Появилось видео момента взрыва автомобиля в Мосуле, в результате которого погибли 5 военных
00:21, 07 ноября 2016Мир
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В Сети появилось видео с моментом взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, рядом с солдатами иракской армии.
Иллюстрация / REUTERS
Соответствующую запись опубликовало издание BBC, журналисты которого находились рядом с местом инцидента.
Отмечается, что автомобиль взорвался возле группы иракских военных, борющихся с боевиками "Исламского государства" в городе Мосул, во время обхода жилых домов.
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В результате инцидента погибли 5 солдат иракской армии.
Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 21 человек погиб в результате взрывов, которые устроили смертники ИГ в иракских городах Тикрит и Самарра.
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