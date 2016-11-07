Появилось видео момента взрыва автомобиля в Мосуле, в результате которого погибли 5 военных

Соответствующую запись опубликовало издание BBC, журналисты которого находились рядом с местом инцидента.

Отмечается, что автомобиль взорвался возле группы иракских военных, борющихся с боевиками "Исламского государства" в городе Мосул, во время обхода жилых домов.

Читайте такжеВ Ираке авто с беженцами из Мосула подорвалось на минах: 18 погибших

В результате инцидента погибли 5 солдат иракской армии.

Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 21 человек погиб в результате взрывов, которые устроили смертники ИГ в иракских городах Тикрит и Самарра.