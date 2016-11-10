"Мы в ярости": на улицах США не утихают протесты против Трампа

Ранее голосованием Америка показала, как она может полюбить эксцентричного республиканца, теперь демонстрирует, как она может его ненавидеть, говорится в сюжете ТСН.

"Нью-Йорк против Трампа" - выведена надпись на небоскребе, который будет в собственности будущего президента. Нью-Йорк его не хочет.

Он еще не зашел в Белый дом, не принял никакого решения, а тысячи возмущенных американцев выходят на улицы. На западе и востоке, в холодном Чикаго и почти летнем Лос-Анджелесе в целом в более чем 25 городах. Блокируют дороги. Рисуют плакаты. Жгут мусорники и чучела.

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"Мы вряд ли уже сможем что-то изменить, но они должны знать: мы обозлены. Мы стоим бок о бок, и демонстрируем самим себе и им, что нас много", - говорит один из демонстрантов.

Вместе их действительно много. Это десятки тысяч людей, которых оказалось недостаточно, чтобы Хиллари Клинтон, меньшее относительно Трампа зло, как ее здесь многие называют, победила.

Страх потерять все, что они получили за последние полвека. Страх дискриминации: половой, расовой, религиозной выгоняет на улицы людей. Кто из них не верил в Трампа, кто доверился последним прогнозам, гласившим: победит Клинтон.

Более полусотни активных митингующих арестовала полиция, большинство из них в Нью-Йорке. Башню Трампа пришлось обнести бетонным забором. Что трудно понять украинцу, то ни на одной демонстрации не услышать о фальсификации выборов. Их результатам доверяют все. Не доверяют выбору своих сограждан. Поэтому и вышли показать, что стать президентом всей Америки Дональду Трампу будет нелегко. И в случае, если он промахнется, улицы снова заполнит народ.