Первый день Трампа: избавиться от президентского наследия Обамы - Die Presse

Об этом пишет Норберт Риф в статье "Первый день Трампа: "Избавиться от президентского наследия Обамы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Вероятно, они были одними из немногих, кто верил в победу Дональда Трампа на президентских выборах: женщины и мужчины, которые 1 августа переехали в офисы на Пенсильвания-авеню 1717 в Вашингтоне, всего в двух шагах от Белого дома. С тех пор команда, во главе с губернатором штата Нью-Джерси Крисом Кристи, готовила все для президентства Трампа – от возможных кандидатов в правительство, 4000 должностей, которые может заполнить новый президент, до политической стратегии.

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Что именно было запланировано, описал американский журнал "The New Yorker" (издание от 26 сентября) в замечательной статье. Был разработан детальный план под названием "Проект "Первый день". Цель: "В свой первый день Трамп потратит несколько часов на подписание документов – и тем самым избавится от наследия Обамы", - цитирует журнал неназванного сотрудника республиканцев.

Нелегалы "должны покинуть страну"

Хотя в Конституции США власть строго разделена между Белым домом и Конгрессом, президент все же может издать так называемый указ, распоряжение президента. К примеру, с его помощью Гарри Трумэн в 1948 году покончил с расовой сегрегацией в вооруженных силах США. И с помощью таких указов республиканцы попытаются отменить как можно больше мер, принятых демократом Бараком Обамой.

"Мы хотим составить примерно 25 указов, которые Трамп сможет подписать в первый день в офисе", - цитирует журнал консультанта Стивена Мура. Они могут касаться, к примеру, отмены Парижского соглашения по климату, строительства нефтепровода из Канады в США, которое отменил Обама, приостановления программы для сирийских беженцев и поручения Министерству торговли подать иски против Китая. Также может быть издан указ о депортации 11,3 млн нелегальных иммигрантов. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о том, что "они должны покинуть страну".

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Стратеги Дональда Трампа делают ставку на скорость. Если будущий президент будет действовать быстро, удастся реализовать многие меры, еще до того, как вмешаются суды – в большинстве случаев, Верховный суд США. Примером могут послужить указы, с помощью которых Джордж Буш на посту президента разрешил пытки и массовое прослушивание телефонных разговоров. Потребовалось много времени, прежде чем Верховный суд смог ограничить такие полномочия.

На посту президента у Трампа также есть свобода действий в важных экономических вопросах. Например, в вопросе соглашения о свободной торговле, которое он столь резко критиковал. Он может, к примеру, прекратить Транстихоокеанское партнерство (ТТП), и даже отменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), либо отказаться от переговоров по ТТИП. Как президент, он может ввести штрафные пошлины – в отношении импорта из Китая – и, если Всемирная торговая организация не согласится с его мерами, он может выйти из нее. Но то, что эти шаги уже запланированы, не хотел подтвердить ни один из консультантов.

Однако, в других проектах Трампу понадобится поддержка Конгресса (в которой он не может быть уверен, несмотря на то, что обе палаты находятся в руках республиканцев). Трамп хочет отменить систему "Obamacare" (медицинское страхование), снизить налоги и построить стену на границе с Мексикой. Без последнего не обойтись, считает консультант Трампа Ньют Гингрич: "Он должен построить стену или забор. Это должно произойти немедленно".

Что произойдет с ядерным чемоданчиком?

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Журнал "New Yorker" также задал важный вопрос, вызывающий обеспокоенность: что произойдет с чемоданом с ядерными кодами? У президента есть полномочия для осуществления ядерного удара. Тем не менее, бывший министр обороны, Джеймс Шлезингер в последние недели пребывания на посту Ричарда Никсона в 1974 году отдал приказ Пентагону, согласно которому подобные указы президента должны быть переданы ему до начала их осуществления.

Многие эксперты считают, что не стоит надеяться на то, что президент Трамп не выполнит большинство своих предвыборных обещаний. Исследование, проведенное организацией PolitiFact - "к большому раздражению его противников" - показало, что даже Барак Обама реализовал около 70 процентов из своих 500 предвыборных обещаний.