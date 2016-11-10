Трамп провел первые телефонные переговоры с Эрдоганом

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает РБК-Украина.

В частности, президенты обсудили сотрудничество между двумя странами и борьбу с терроризмом в регионе.

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Также Эрдоган поздравил Трампа с "неожиданной победой" и отметил, что Турция и США объединены взаимным уважением, общими интересами и ценностями.

Ранее в среду, отмечает агентство, Эрдоган сделал публичное заявление, в котором выразил надежду, что победа Трампа приведет к "полезным шагам" на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.