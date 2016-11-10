В ООН сообщили о задержании судьи трибунала ООН в Турции

Об этом сообщает Радио Свобода.

Судья Айдын Сефа Акай был задержан еще 21 сентября в связи с обвинениями, связанными с неудачной июльской попыткой переворота в Турции, отметил Теодор Мерон, президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

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Этот судебный орган ООН должен закончить незакрытые дела Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по делам Руанды, мандаты которых уже завершились.

Айдын Сефа Акай был членом палаты из пяти судей, которая должна была пересмотреть приговор бывшему министру планирования Руанды Огюстену Нгирабатваре.

Международный уголовный трибунал по Руанде приговорил его к 30 годам лишения свободы, признав его виновным в организации, подстрекательстве, пособничестве и оправдании геноцида 1994 года в этой стране, в ходе которого экстремисты из рядов народа хуту убили более 800 тысяч представителей народа тутси, а также умеренных хуту.