Экс-посол США рассказал, кто может возглавить Госдеп после победы Трампа
Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер перечислил кандидатов на ключевые должности в обновленном Кабинете американского президента.
Как пишет Новое Время, по его словам, в США обсуждают возможность того, что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич или сенатор Боб Коркер может стать госсекретарем, а младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс - министром обороны.
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"Все они консерваторы, в принципе поддерживают линию американской политики в отношении Европы, проводимую вот уже 70 лет", - сказал Пайфер.
Сейчас госсекретарем США является Джон Керри, а министром обороны - Эштон Картер.
Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.