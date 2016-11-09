Экс-посол США рассказал, кто может возглавить Госдеп после победы Трампа

Как пишет Новое Время, по его словам, в США обсуждают возможность того, что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич или сенатор Боб Коркер может стать госсекретарем, а младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс - министром обороны.

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"Все они консерваторы, в принципе поддерживают линию американской политики в отношении Европы, проводимую вот уже 70 лет", - сказал Пайфер.

Сейчас госсекретарем США является Джон Керри, а министром обороны - Эштон Картер.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.