В Севастополе значительная польская диаспора

Вопрос открытия в Севастополе Генерального консульства Республики Польша обсуждался сегодня во время встречи заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации Ирины ЗАЕЦ с послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ и генеральным консулом Польши в Одессе Веславом МАЗУРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, в частности, отметил, что основной задачей консульства Польши в Севастополе будет укрепление экономических связей между странами.

И.ЗАЕЦ, в свою очередь, отметила, что в Севастополе существует значительная польская диаспора, которая насчитывает, согласно последней переписи населения, 508 человек. По ее информации, в городе функционируют два национальных польских общества: «Единство» и «Полония».

Она также отметила перспективы сотрудничества в туристической сфере. По ее словам, уже сегодня туристы из Польши составляют значительную часть гостей Севастополя. «Мы заинтересованы в расширении отношений между Севастополем и Польшей. У Севастополя уникальное историко-культурное наследи», - сказала заместитель главы города. По мнению И.ЗАЕЦ, «открытие Генерального консульства Республики Польша в Севастополе станет надежным мостом дружбы между нашими народами и странами».

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской госадминистрации, подводя итоги встречи, стороны договорились, что до 1 декабря Севастопольская городская госадминистрация представит польской стороне все возможные варианты месторасположения Генерального консульства Польши в Севастополе. Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, со своей стороны, обещал всемерно содействовать активизации культурного и экономического сотрудничества Севастополя с польскими городами.