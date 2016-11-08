В Швейцарии начались переговоры о воссоединении Кипра

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Лидеры двух стран выразили надежду на то, что эта встреча откроет путь для последней фазы переговоров в соответствии с их общими стремлениями сделать все возможное для того, чтобы добиться урегулирования ситуации в 2016 году", - сказал журналистам генсек ООН Пан Ги Мун.

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По его словам, перспектива разрешения конфликта на Кипре "находится в пределах досягаемости, ожидания в обеих общинах высокие".

Анастасиадис и Акинджи являются умеренными лидерами своих частей Кипра, их переговоры направлены на воссоединение Кипра в качестве федерации двух территорий, которые должны в значительной степени сохранить самоуправление.

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры греческой и турецкой частей Кипра Никос Анастасиадис и Мустафа Акинджи высказали решительное намерение решить все вопросы для урегулирования кипрской проблемы в течение года.