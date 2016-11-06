В Болгарии проходят выборы президента

Как сообщает российское информагентство ТАСС, ровно в 7 утра (7:00 по Киеву) по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, у некоторых из них практически сразу образовались очереди из избирателей.

Право на выбор главы государства имеет более 6,8 млн человек, впервые голосование носит обязательный характер.

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В бюллетени для голосования включены имена 21 кандидата на высший государственный пост, которые выдвинуты инициативными комитетами и ведущими политическими партиями. Одновременно проводятся и выборы вице-президента республики.

За ходом голосования следят более 2 тыс. наблюдателей. На экзитполах работают свыше 1600 сотрудников ведущих социологических агентств. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат свою работу.