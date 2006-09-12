Литовский премьер призывает ЕС оставить Украине шанс

Премьер-министр Литвы Гедиминаспризывает Европейский Союз оставить для Украины перспективу членства в этой организации, а также проявлять большую солидарность в переговорах с Россией.

Как передает BBC, Г.КИРКИЛАС отметил, что договор между Евросоюзом и Россией должен стать частью более широкой европейской стратегии налаживания тесных взаимоотношений с его восточными соседями, поддержав таким образом позицию Польши относительно будущего членства в ЕС Украины и Турции.

Премьер-министр Литвы заявил, что Евросоюз должен поддержать украинского премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, серьезно отнесшись к его заявлению о присоединении Украины к ЕС.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ посетит Брюссель для участия в заседании Совета по сотрудничеству “Украина-ЕС”.