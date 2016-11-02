В штате Алабама из-за взрыва на газопроводе объявлено чрезвычайное положение

Об этом сообщает Reuters.

"Чрезвычайное положение объявлено с 1 ноября 2016 по 1 декабря 2016 года, если не будет отменено раньше", - говорится в сообщении.

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Отметим, что в результате взрыва на газопроводе Colonial Pipeline погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро ранены, сообщает ABC News.

Губернатор Алабамы также предупредил жителей штата о возможных временных отключениях газоснабжения из-за аварии.

Инцидент произошел неподалеку от Бирмингема, экстренные службы проводят эвакуацию местных жителей в радиусе 3 км от взрыва на газопроводе.