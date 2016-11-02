В штате Алабама из-за взрыва на газопроводе объявлено чрезвычайное положение
06:08, 02 ноября 2016Мир
1949 0
В штате Алабама (США) из-за взрыва на газопроводе Colonial Pipeline объявлено чрезвычайное положение.
В штате Алабама произошел взрыв на газопроводе / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Чрезвычайное положение объявлено с 1 ноября 2016 по 1 декабря 2016 года, если не будет отменено раньше", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе
Отметим, что в результате взрыва на газопроводе Colonial Pipeline погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро ранены, сообщает ABC News.
Губернатор Алабамы также предупредил жителей штата о возможных временных отключениях газоснабжения из-за аварии.
Инцидент произошел неподалеку от Бирмингема, экстренные службы проводят эвакуацию местных жителей в радиусе 3 км от взрыва на газопроводе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter