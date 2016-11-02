Связанные с Россией хакеры использовали уязвимость в Windows - Microsoft

Об этом заявила компания Microsoft, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, речь идет о хакерской группе, которую ранее связывали с российским правительством и атаками на американских политиков.

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Microsoft сообщила, что зафиксировала несколько атак с использованием технологии «целевого фишинга» — специальных персонифицированных писем. Данный тип атак использовала хакерская группировка Strontium, известная также как Fancy Bear или APT 28.

Для защиты пользователей Windows от подобного рода атак разработано специальное программное дополнение, отметили в Microsoft. Оно выйдет 8 ноября.

По словам эксперта в американской разведке, занимающегося вопросом российской киберактивности, группировка Fancy Bear сотрудничает с ГРУ РФ.

Именно ее обвиняли во взломе сетей штаба Демократической партии, сообщал The Washington Post со ссылкой на источники в комитете и экспертов по компьютерной безопасности.