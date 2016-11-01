Штурм Мосула: боевики ИГИЛ перекрыли бетонными плитами въезды в город и "глушат" связь

Сотовые телефоны работают в основном после полуночи, а террористы ИГИЛ прослушивают разговоры, пишет Анадолу со ссылкой на иракского журналиста Амира аль-Кубейси.

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По словам Кубейси, на снимках со спутников отчетливо видны бетонные ограждения, установленные на взлетно-посадочных полосах Мосульского аэропорта с целью предотвращения приземления гражданских и военных самолетов.

Ссылаясь на разговоры с местными жителями, журналист сообщает, что бетонные блоки, перекрывающие вход и выход из кварталов, являются передвижными.

Как сообщал УНИАН, военные из контртеррористического подразделения иракской армии, участвующего наступлении на Мосул, захватили здание государственного телеканала в городе.