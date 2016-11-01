Иракские военные захватили первое важное здание в Мосуле

Об этом рассказал командир элитного подразделения в беседе с Reuters, сообщает РБК.

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Агентство отмечает, что это первое важное здание в Мосуле, которое заняли войска впервые с наступления, начатого две недели назад.

Ранее корреспондент "Би-би-си", который находится вместе с иракскими войсками, сообщил, что военные смогли занять восточную окраину Мосула. По его словам, армия столкнулась с ожесточенным сопротивление со стороны боевиков "Исламского государства", которые контролируют этот второй по величине город в стране с лета 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 31 октября, через две недели после начала наступательной операции и боев на окраинах иракским войскам удалось войти в захваченный ИГ Мосул.

Антитеррористические подразделения в понедельник продолжили наступление с востока. На прошлой неделе активные действия приостанавливались, поскольку до этого продвижение на других фронтах было не таким эффективным и нужно было время, чтобы другие подразделения сжали кольцо вокруг города.

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/world/1599507-shturm-stolitsyi-igil-v-irake-associated-press-obnarodovalo-novoe-video.html