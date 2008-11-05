Обама ведет со счетом 200:124

Голосование на выборах президента США завершилось в 22.00 по времени восточного побережья страны (05:00 в Киеве) в штатах Айова, Монтана, Невада и Юта. В этих четырех штатах "разыгрываются" голоса в общей сложности 20 выборщиков.

По данным на 04:30, Обама может рассчитывать на голоса 200 выборщиков, прогнозируют на основе динамики поступающей информации о подсчете голосов и экзит-полы телекомпании CNN, NBC, "Фокс" и CBS. Маккейн может рассчитывать на голоса 124 (данные телеканала CBS) или 78 (CNN) выборщиков.

Выборщики в США официально проголосуют за президента в декабре, а затем на специальной совместной сессии обеих палат конгресса США 6 января 2009 года эти результаты будут официально объявлены.