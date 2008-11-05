Обама ведет со счетом 200:124
05:22, 05 ноября 2008Мир
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Данные телекомпаний расходятся
|Фото АР
По данным на 04:30, Обама может рассчитывать на голоса 200 выборщиков, прогнозируют на основе динамики поступающей информации о подсчете голосов и экзит-полы телекомпании CNN, NBC, "Фокс" и CBS. Маккейн может рассчитывать на голоса 124 (данные телеканала CBS) или 78 (CNN) выборщиков.
Выборщики в США официально проголосуют за президента в декабре, а затем на специальной совместной сессии обеих палат конгресса США 6 января 2009 года эти результаты будут официально объявлены.
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