ЕС ищет пути примирения с Беларусью

В Минске с 3 по 5 ноября 2008 г. с рабочим визитом находится делегация Европейской комиссии во главе с заместителем генерального директора генерального директората по внешним связям Европейской комиссии Хью МИНГАРЕЛЛИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

«Визит проходит в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встреч министра иностранных дел Беларуси Сергея МАРТЫНОВА с Верховным представителем ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и «тройкой» ЕС 13 октября в Люксембурге», - уточнили в пресс-службе.

В ходе своего пребывания в Минске делегация Еврокомиссии проведет встречи в Администрации Президента, Совете министров и Министерстве иностранных дел Беларуси.

«На переговорах стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия Беларуси и Европейской Комиссии с учетом решений министров иностранных дел государств-членов ЕС, принятых в Люксембурге», - сообщили в пресс-службе МИД.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ по итогам встречи с Верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьером СОЛАНОЙ заявил, что белорусская сторона рассчитывает на углубление отношений с Евросоюзом.

«Мы признательны за решения, принятые Советом ЕС. Ожидаем, что эти решения будут, если можно так сказать, расширены и углублены, в то время как мы продолжим совместную работу по улучшению наших отношений и преодолению расхождений, честных расхождений во мнениях, которые у нас по-прежнему имеются по определенным вопросам», - сказал С.МАРТЫНОВ.

Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул, что Беларусь готова к сотрудничеству с Евросоюзом. «Мы готовы принять делегацию ЕС, визит которой ожидается в ближайшие несколько недель. Нам важно работать рука об руку ради процветания и экономической стабильности на континенте», - сообщил он.

Справка УНИАН. За «несоблюдение демократических свобод» ЕС в 2006 году ввел запрет на поездки в Европу для 41 официального белорусского лица, включая Президента республики Александра ЛУКАШЕНКО, а также отменил проведение двусторонних министерских встреч и исключил Беларусь из так называемой генеральной системы торговых преференций за «притеснение прав трудящихся».

Главы МИД стран ЕС на заседании 15 сентября в Брюсселе заявили о готовности начать пересмотр введенных санкций в отношении белорусских властей, если ОБСЕ признает результаты парламентских выборов в Беларуси. 10 октября смягчить санкции в отношении официальных лиц республики рекомендовал Европарламент.

13 октября Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза на полгода приостановил запрет на выдачу виз некоторым белорусским должностным лицам.