США имеют возможность усилить санкции в случае возобновления полномасштабного вторжения РФ в Украину – Госдеп

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

Как заявил координатор Госдепартамента, Соединенные Штаты хотят видеть, чтобы Минские соглашения были выполнены.

«Мы концентрируем наше внимание в этом направлении. Мы собираемся активизировать наши усилия в ближайшие недели и месяцы этой осенью. Мы хотели бы видеть прогресс, который возможен», - заявил Фрид.

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«Мы и европейцы очень тесно координировали усилия в вопросах санкций, и мы так же делали в рамках «Большой семерки». Это был успешный процесс, и он уникален. Это первый раз, когда мы имеем настолько слаженный режим санкций, разработанный с европейцами заранее. Это чрезвычайное достижение. Мы имеем возможность усиления санкций, и мы обсуждали это с европейцами, мы все знаем, что мы будем делать», - отметил Фрид.

Также он сказал, что «если случится худшее - полномасштабное вторжение, или если возобновится вторжение, мы не будем начинать с нуля».

Как сообщал УНИАН, сегодня посол США в Организации Североатлантического договора (НАТО) Дуглас Лют заявил, что Европейский Союз должен присоединиться к США и продолжать санкции в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.